يعقر المواطنين.. قائد سيارة يدهس كلب مسعور في المقطم

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 12:57 ص 12/11/2022 12:57:08 AM

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بقتل "كلب" متعمداً بعد عقره مواطن بالمقطم .



رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول فيديو عبر "فيس بوك" يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بقتل "كلب" متعمداً بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو لتضرره من قيام الكلب الظاهر بمقطع الفيديو بعقره وآخرين وأضاف أنه كلب ضال ومصاب بالسعار.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة والقائم بدهس "الكلب" وتبين انه سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حال سيره بمحل الواقعة واستغاثة الأهالى به لتضررهم من الكلب لقيامه بعقر أحد المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.