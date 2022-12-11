أمطار غزيرة وشبه انعدام للرؤية.. تحذيرات خطيرة من طقس السعودية اليوم

نبّه المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، من فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

وبين المركز في بيان له، أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساء الأحد وتستمر حتى الساعة العاشرة صباح يوم غدا الاثنين.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، بالسعودية؛ تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة.

وذكر التقرير، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم السعودية .

وبين أن الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة ستشمل أجزاءً من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وكذلك على حائل الجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة مكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و32 درجة في جدة، و20 درجة في الدمام وأبها).