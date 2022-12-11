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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمنع الإصابة بالربو .. احرص على استخدام هذا النوع من الزيوت

زيت اللبان
زيت اللبان

يعتبر زيت اللبان العطري من أقدم الزيوت الأساسية المستخدمة لخصائصه الصحية المختلفة، لديه مجموعة من الفوائد المختلفة.

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ويمكن أن يعزز نظام المناعة لديك بسبب خصائصه المطهرة، كما إنه جيد جدًا لصحة الفم، له خصائص قابضة قوية أيضًا ، مما يجعله رائعًا لبشرتك لأنه يمكن أن يؤخر علامات الشيخوخة.

ويمكن أن ينظم زيت اللبان دورتك الشهرية ، ويعتني بأعراض الدورة الشهرية ، ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان الرحم لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

كما إنه مفيد للغاية للجهاز الهضمي لأنه يحفز الهضم المنتظم ويقلل من أي التهاب وغازات في الجهاز، يمكن أن يساعدك على منع مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو.

ومن المعروف أن زيت اللبان الأساسي علاج جيد للتوتر والاكتئاب والقلق والأرق، كما أنه ينقي نظامك عن طريق تحفيز التبول ويساعد في علاج آلام العضلات والتهاب المفاصل.

وزيت اللبان متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه في موزع للعلاج بالروائح أيضًا.

اللبان زيت اللبان سرطان الرحم الإكتئاب ألتهاب المفاصل

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