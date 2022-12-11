عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين يطلق مبادرة لتوعية الطلاب بمخاطر تحديات السوشيال ميديا

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

رصد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، تزايد استخدام طلاب المدارس لألعاب التحدى على تطبيقات السوشيال ميديا ، والتى تأتى بنتائج كارثية ، وآخرها اصابة طالب مدرسة فى العبور بالشلل نتيجة "تحدى القفز" أثناء أداء اللعبة مع زملائه.


كما رصد المجلس، بدء تزايد مقاطع الفيديو لعدد من طلاب المدارس يؤدون طقوسا غريبة فى لعبة يطلق عليها "تحدى شارلى" .

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، اطلاق حملة توعية للطلاب واولياء الأمور فى المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم .

وحذر رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين من اللعبة المنتشرة على تطبيق التيك توك والتى توهم الطلاب باستحضار الجن والشياطين ، وهو تحد مكسيكى الأصل ظهر عام 2015، ، إلا أنه انتشر مؤخرا عبر التيك توك.

ونبه رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، من خطورة اللعبة التى تؤدى فى بعض الحالات لادخال عقل الطالب أو الطالبة فى مرحلة الأوهام وتخيل أمور ليست حقيقية، والمثير للشكوك أن هذا التحدى يشترط مشاركة الأطفال أو المراهقين، وليس البالغين ، وهو ما يؤثر على استقرارهم النفسى .

المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين المجلس الاعلى الآباء والمعلمين المدارس طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

تنبيه هام للأمهات.. هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

صفقتان جديدتان .. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق النادي الأهلي

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

دعاء الزواج والستر وقضاء الحاجة.. أدركه بـ آية قرآنية و5 كلمات

الأربعاء.. ماكرون يزور قطر لتشجيع المنتخب الفرنسي في نصف نهائي المونديال

صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر.. الخميس القادم

تيك توك يهدد الصغار.. وخلاف عالمي بسبب التطبيق المثير للجدل|ماذا يحدث

بعد إطلاق المستكشف راشد.. حاكم دبي: نستهدف الوصول إلى القمر والزهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب زيادة الوزن.. أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

انتشر بالمدارس بشكل كبير.. أعراض الإصابة بالجدري وطرق حماية طفلك من العدوى

انتبه.. هذه الاحتياطات يجب اتباعها بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

شاهد ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا.. ماذا تكون؟

فيديو

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

بسبب ملابسها غير المحتشمة.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل في مونديال 2022

اللي مش عاجبه ملوش شغل.. مصطفى كامل يكشف رسوم حفلات الراب والمهرجانات

عن مطربي المهرجانات.. مصطفى كامل: "أنا راكب مرسيدس بس وهم راكبين رانجات"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ