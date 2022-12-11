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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته بالزهور .. محافظ بورسعيد يشدد على منع تواجد المخالفات مرة أخرى

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة بحي الزهور

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بتحقيق أعلى مستوى من النظافة وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية في حي الزهور،  مؤكدًا أن مدينة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسموح بعودة المخالفات  التي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد بمنطقة أمل الجبل بحي الزهور، ، رافقه  فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة بحي الزهور

وشدّد محافظ بورسعيد على منع تواجد المخالفات مرة أخرى، والاستعانة بأكبر عدد من العمالة وتقسيم العمل لورديات على مدار الساعة، موجها رئيس الحي بالمتابعة الميدانية لأعمال إزالة المخالفات،  مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد.

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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة بحي الزهور

ووجه محافظ بورسعيد خلال جولتة بإزالة إحدى البنايات الخشبية علي الفور التي تعيق الطريق وعدم عودتها مرة اخري 
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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة بحي الزهور
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