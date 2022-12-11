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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بروفيسور عالمي يكشف طرق العدوى بمرض المايستوما... شاهد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت منذ قليل، محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" لعرض تفاصيل عن المرض، انتشاره، والجهود المبذولة للتصدي له في السودان وحول العالم، والذي نظمها قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

 

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وكشف الدكتور أحمد الفحل أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الخرطوم مدير مركز المايستوما، عن أهمية وطرق العدوى، موضحا أن المايستوما مرض معدي وغالباً ما تنتقل الفطريات أو البكتيريا الموجودة في التربة إلى جسم الإنسان عن طريق الأدوات التى تسبب جرحاً في مكان الإصابة وأكثرها الأشواك مما يسبب العدوى بالمرض.

وأكد الفحل، أن مرض المايستوما من الأمراض الشائعة في المناطق الحارة وتم تسجيله ضمن قائمة أمراض المناطق المدارية المهملة بمنظمة الصحة العالمية، ويُعتبر السودان أكثر بلدان العالم تأثراً به، حيث ينتشر المرض بكثافة في ولايات الجزيرة، النيل الابيض، سنار، شمال كردفان وشمال دارفور.

وتأتي هذه المحاضرة، ضمن اهتمام الجامعة لعرض كل ما هو جديد في الأبحاث الطبية والرعاية الصحية كأحد الجامعات الرائدة في المجال الطبي علي المستويين المحلي والدولي وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر.

ويعد المايستوما مرض معدي مزمن يصيب تدريجيا الأنسجة تحت الجلد وينتشر ليؤثر علي الجلد والأنسجة العميقة والعظام، ويمكن أن تحدث المايستوما بسبب أنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات، والمرض مستوطن في أجزاء مختلفة من افريقيا، أسيا، اوربا، وامريكا اللاتينية علي الرغم من أن العبء العالمي للمرض ما زال غير معروف بشكل كامل.

ويقدم هذه المحاضرة الدكتور أحمد الفحل (Ahmed Fahal) أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الخرطوم ومدير مركز المايستوما، أحد المراكز المتخصصة لعلاج المايستوما عالميا.

وقدم الدكتور الفحل، جهودا دولية ساهمت في نقلة علمية كبيرة لمركز المايستوما ليكون أحد المنارات العالمية في علاج هذا المرض الخطير.

وبذل الدكتور الفحل، جهودا كبيرة لضم هذا المرض كأحد الأمراض المدارية المهملة حيث تم ضمه ضمن هذه القائمة بمنظمة الصحة العالمية في العام 2014. وحصل علي وسام دونالد ماكاي من الجمعية الملكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة (RSTMH)، لقب فارس من الحكومة الفرنسية للإنجازات الأكاديمية المتميزة من جمهورية فرنسا، وسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا، وزمالة أكاديمية العالم الثالث للعلوم، والميدالية الذهبية لدولة السودان للتميز وتعزيز الابتكار العلمي في الطب. كما حصل على زمالة الكلية الملكية للأطباء بلندن لإنجازاته المميزة في التعليم الطبي والتعليم والبحث العلمي.

 

جامعة عين شمس

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