تعرف على موارد صندوق مصر الرقمية قبل مناقشة القانون بمجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى توفير تمويل مشروعات منصة مصر الرقمية حتى يستمر وينمو دون توقف، عبر المساهمة فى الدعم التشغيلي للمنصة، لدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1. حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم (10) من هذا القانون.

2. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

3. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

4. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

5. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

6. عائد استثمار أموال الصندوق.

ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.