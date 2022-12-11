وانت في المونديال.. تعرف على سعر بيجو 508 موديل 2023 في قطر|صور

يضم السوق القطري للسيارات الكثير من أنواع السيارات موديل 2023، ويبحث دائما المواطنين القطرين عن طرازات حديثة من السيارات تناسبهم في قضاء أغراضهم وتساعدهم علي الذهاب لأعمالهم ، والتسوق، وقضاء نزة أخر الأسبوع مع أسرهم بفضل المميزات التي تمتلكها السيارات الجديدة، ومنهم سيارة بيجو 508 موديل 2023 في قطر.

سيارة بيجو 508 موديل 2023

مواصفات محرك سيارة بيجو 508 موديل 2023

تمتلك سيارة بيجو 508 موديل 2023 محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 300 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 217 حصان، مزود بعلبة تروس أتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 62 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 248 لتر، وتستهلك السيارة 6.3 لتر، وتتسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8 ثواني .

سيارة بيجو 508 موديل 2023

قياسات سيارة بيجو 508 موديل 2023

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2023 بطول 4750 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1403 مم، وقاعدة عجلات 2793 مم، وسعة صندق السيارة 487 لتر .

سيارة بيجو 508 موديل 2023

مزايا الأمان في سيارة بيجو 508 موديل 2023

تمتلك سيارة بيجو 508 موديل 2023 العديد من وسائل الأمان لحماية السائق والركاب منها، نظام كشف حركة مجسم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وغطاء محرك السيارة أوتوماتيك، ونظام تحكم بالمقود أوتوماتيك، ومصابيح فرامل تكيفية، ووسائد هوائية، وعجلة قيادة ضد السرقة، وقفل باب تلقائي، ومنبه النقطة العمياء، ومثبتات في الصندوق الخلفي، وكاشف التصادم، وفرامل قرصية أمامية، و واقي حافة الباب، ونظام تحكم ديناميكي في الثبات، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، وصدمة امتصاص الغاز، وأجهزة استشعار أماميه و خلفيه، ووسادة هوائية للمشاة، وعجلة احتياطية، وكاميرا محيطة، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، وإدارة أسطوانات متغير "VCM".

سيارة بيجو 508 موديل 2023

أسعار سيارة بيجو 508 موديل 2023

سيارة بيجو 508 موديل 2023

الفئة الأولي تقدم بسعر 109 ألف ريال قطري .

الفئة الثانية تقدم بسعر 129 ألف ريال قطري .