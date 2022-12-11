الزراعة: وصلنا لـ الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض ونصدر للخارج

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الزراعة خصصت نصف مليار دولار لإدخال شحنات جديدة من الذرة والصويا.



أضاف طارق سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الدولة وفرت كميات من الذرة والصويا بشكل يكفي ويزيد عن حاجة الاستهلاك.

تابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن أحد المواطنين نشر فيديو قديم يرجع تاريخه إلى 4 سنوات، بشأن إعدام كتاكيت بسبب نقص كميات الذرة والصويا في السوق، مؤكدا أنه لا صحة لأي معلومات مثارة حول نقص الذرة وهناك اكتفاء في السوق حاليا.

أشار طارق سليمان، إلى أن الدولة لن تسمح لأي مستهتر أو مستغل لإثارة البلبلة بين المواطنين بشأن ادعاء نقص السلع في الأسواق، مردفا: «وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض ونصدر الفائض للخارج».