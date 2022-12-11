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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيبو ورؤوف يعاونان نبيل محمود في تدريب المنيا

نادي المنيا الرياضي
نادي المنيا الرياضي

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر إنضمام محمود اسماعيل بيبو، مدرباً عاماً ومحمد رؤوف مدرب مساعد لجهاز الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده الكابتن نبيل محمود المدير الفني الجديد.

يضم الجهاز باقي أعضائه السابقين وهم كل من: جمال سالم مديراً للكرة، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، وائل حسين طبيب الفريق، محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، محمد خضراوي أخصائي تدليك، أمير مختار وسامر سيد، إداريي الفريق، وتحت إشراف ا. نور مدكور عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق.

نبيل محمود مديراً فنياً لفريق المنيا

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وطالب مجلس الإدارة التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في المباريات المقبلة لتحقيق الانتصارات.

 

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