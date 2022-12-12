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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الريال السعودي بـ 6.54 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 12-12-2022

الريال السعودي يسجل
الريال السعودي يسجل 6.54 جنيه

يرصد موقع “صدى البلد” حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية 

 

 

أسعار العملات العربية

سجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنك  الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 77.20جنيه للشراء و80.20 جنيه للبيع   .

الدينار الكويتي 

 

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.52جنيه للشراء و6.54جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.68جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع .

الدرهم الاماراتى 


سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي نحو 63.41جنيه للشراء  و 65.23 جنيه للبيع .

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سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في ختام التعاملات

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ننشر أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 34.13جنيه للشراء و34.70جنيه للبيع  .


سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 62.28جنيه للشراء و 63.75جنيه للبيع .


سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.28جنيه للشراء و 6.75جنيه للبيع .

 

وشهدت أسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا  خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
 

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

تحويلات المصريين بالخارج 


توقع تقرير صادر عن البنك الدولي بلوغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 32.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، ما يُوازي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

العملات العربية الجنيه المصري الريال السعودى الدينار الكويتي اليوم الأثنين

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