عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: الإفراج عن شحنات فول صويا وذرة جديدة دعما لمنتجي الدواجن.. فيديو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الإفراج عن شحنات فول صويا وذرة جاء استكمالا لمجهودات مستمرة بدأت بلقاء رئيس الوزراء مع منتجي الدواجن من أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتوفير علف الدواجن.

txt

الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بحوالي 79 مليون دولار

txt

الزراعة: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض وتصدر للخارج

واضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن تم الإفراج منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي ديسمبر الجاري ١,١ مليون طن من مدخلات الأعلاف منهم ٧٢٦ الف طن ذرة و٣٨٤ الف طن فول صويا بتكلفة تفوق الـ ٥٦٢ مليون دولار.

وتابع الدكتور محمد القرش أن الدولة تؤكد دائما حرصها علي دعم قطاع الإنتاج الداجني حتي يتم توفير الإنتاج الداجني لجميع المواطنين بسعر عادل.

رئيس الوزراء الزراعة محمد القرش الدواجن منتجي الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

أردوغان يهدد بضرب اليونان بالطائرات الحربية .. لهذا السبب

30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين: مصر لديها فرص كثيرة للاستثمار في السياحة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 11-12-2022

بسبب ساندويتش فول فاضي.. عمرو أديب يهاجم التجار والبائعين

مفتاح العلاقة بين العبد وربه.. علي جمعة يحذر العصاة من 5 أفعال

علي جمعة: السحر أثره مثل الأنفلونزا لا يدوم ويذهب بأقل ما يكون

انتصار السيسي لـ فتيات مصر: أنتن قوة الدولة ومستقبلها المشرق وقادة المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند لهذا السبب..أجرأ إطلالات إليسا

سعر حقيبة لدمية ابنة كريستيانو رونالدو يتخطى المليون و ٢٠٠ الف جنيه

بعد انتشارها.. كيف تحمي نفسك من الأدوية المغشوشة؟

صراخ الأسفلت بأكتوبر.. القصة الكاملة للقبض على طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ