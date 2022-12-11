القرش: الإفراج عن شحنات فول صويا وذرة جديدة دعما لمنتجي الدواجن.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الإفراج عن شحنات فول صويا وذرة جاء استكمالا لمجهودات مستمرة بدأت بلقاء رئيس الوزراء مع منتجي الدواجن من أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتوفير علف الدواجن.

واضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن تم الإفراج منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي ديسمبر الجاري ١,١ مليون طن من مدخلات الأعلاف منهم ٧٢٦ الف طن ذرة و٣٨٤ الف طن فول صويا بتكلفة تفوق الـ ٥٦٢ مليون دولار.

وتابع الدكتور محمد القرش أن الدولة تؤكد دائما حرصها علي دعم قطاع الإنتاج الداجني حتي يتم توفير الإنتاج الداجني لجميع المواطنين بسعر عادل.