يعني أنت مش عارف العلف بيروح فين؟..عمرو أديب يحرج رئيس شعبة الدواجن

علق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، على أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.



وقال السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إنه تم إيقاف بيع الكتاكيت في الأسواق المحلية، وسعر العلف مرتفع بشكل مبالغ فيه.

ووجه عمرو أديب، حديثه لـ عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، قائلا :"يعني أنت مش عارف العلف بيروح فين، وده العلف اللي الدولة تفرج عنه، طب إزاي يعني".

المستوردون هم من يرفعون الأسعار



رد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، قائلا :"الدولة تفرج عن الأعلاف، وتذهب للمستوردين، والذين عددهم ستة تقريبا، ويتم التوزيع على كل محافظات الجمهورية، وأقول إن المستوردين هم من يرفعون الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه".