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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن عن أعضاء اتحاد الطلاب

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن عن إعضاء طلاب اتحاد الجامعة

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية عن أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وتقدم الدكتور محمد مرسى الجوهرى رئيس الجامعة و الدكتورة رانيا الشرقاوى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و الكابتن عصام مسئول رعاية الشباب و الدكتور محمد أحمد مشرف اتحاد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالتهنئة لطلاب الجامعة بمناسبة اختيار اتحاد طلاب الجامعة واتحاد الكليات.

وأوضحت الجامعة أن الاختيار  وقع على كل من :

الطالب: عبد الرحمن إبراهيم رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة

الطالبة: حبيبة أشرف عبد الشافى نائبا لرئيس اتحاد الطلاب 

الطالبة: ندى متولى رئيسا لاتحاد طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

الطالب: محمد صلاح نائبا لرئيس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

الطالب: محمود رضا رمزى رئيسا لاتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة

الطالبة: جمانة محمد حسن نائبا لرئيس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. 

وتمنت إدارة الجامعة لجميع الطلاب المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحاد الجديد.

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