جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن عن أعضاء اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية عن أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وتقدم الدكتور محمد مرسى الجوهرى رئيس الجامعة و الدكتورة رانيا الشرقاوى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و الكابتن عصام مسئول رعاية الشباب و الدكتور محمد أحمد مشرف اتحاد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالتهنئة لطلاب الجامعة بمناسبة اختيار اتحاد طلاب الجامعة واتحاد الكليات.

وأوضحت الجامعة أن الاختيار وقع على كل من :

الطالب: عبد الرحمن إبراهيم رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة

الطالبة: حبيبة أشرف عبد الشافى نائبا لرئيس اتحاد الطلاب

الطالبة: ندى متولى رئيسا لاتحاد طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

الطالب: محمد صلاح نائبا لرئيس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

الطالب: محمود رضا رمزى رئيسا لاتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة

الطالبة: جمانة محمد حسن نائبا لرئيس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتمنت إدارة الجامعة لجميع الطلاب المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحاد الجديد.