محدش راضي يدخلها.. شعبة الدواجن تكشف حقيقة وقف بيع الكتاكيت |فيديو

رد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، على سؤال بشأن هل تم ايقاف بيع الكتاكيت في أسواق الدواجن المحلي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.



وقال السيد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، "احنا ما أوقفناش بيع الكتاكيت، لكن محدش راضي يدخلها بسبب ارتفاع أسعار العلف، رغم إن الدولة أفرجت عن العلف، بس فيه احتكار".

الدولة تفرج عن الأعلاف



وأضاف عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، قائلا :"الدولة تفرج عن الأعلاف، وتذهب للمستوردين، والذين عددهم ستة تقريبا، ويتم التوزيع على كل محافظات الجمهورية، وأقول إن المستوردين هم من يرفعون الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه".

