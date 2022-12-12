خالد عبد العزيز: الحوار الوطني مرحلة جديدة من مراحل العمل والتغير

قال خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، إنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني، شعرت أننا ننتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، وسيكون هناك تغيير في العمل الوطني.

وأضاف خالد عبدالعزيز خلال حواره ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أننا نحتاج أن نقف إلى جانب بعضنا؛ من حل المشكلات الموجودة: “لازم كلنا نتقابل ونتحدث ونجمع الآراء كلها للوصول إلى حلول والاتفاق عليها”.

وأكد على أن أعضاء مجلس الأمناء وهم شخصيات محترمة جدًا وأعرف معظمهم وهم يمثلون تيارات سياسية كثيرة وأماكن مختلفة، منوها بأن الحوار الوطني تأخر في الإطلاق بسبب أزمة كورونا.









