قرعة دوري أبطال إفريقيا.. احتمالات مواجهتين أو أكثر بين الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، في الواحدة من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

وكان الكاف قرر يوم 14 نوفمبر الماضي، أن تُجرى قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي في الواحدة ظهر يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 في مقر كاف بالقاهرة.

ويلعب الأهلي والزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تأهل فيوتشر وبيراميدز من الكونفدرالية.

تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بدوري الأبطال

وتضم الأندية المشاركة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا كلا من : الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، المريخ (السودان)، أتلتيكو بتروليوس (أنجولا)، كوتون سبورت (الكاميرون) ، شباب بلوزداد (الجزائر) الترجي التونسي (تونس) ، هورويا (غينيا)، شبيبة القبايل (تونس) الجزائر) ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) الرجاء (المغرب) سيمبا (تنزانيا) فايبرس (أوغندا) الوداد (المغرب) الزمالك (مصر) كلوب فيتا (الكونغو الديمقراطية).

وضع التصنيف الإفريقي للأندية الأهلي في التصنيف الأول، بينما جاء الزمالك في التصنيف الثاني.

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني – المريخ السوداني – فايبرز الأوغندي – فيتا كلوب الكونغولي.

هل يلتقي الأهلي والزمالك ؟

فرصة لقاء الأهلي والزمالك ووقوعهما في مجموعة واحدة وارد جدا، بسبب وجود الأهلي على رأس مجموعة، والزمالك وصيفًا، قد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25% كتصنيف ثان، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

وإذا لم يلتق الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.

3 مكاسب

وتبرز 3 مكاسب من احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، لكلا الفريقين منها على المستوى المادي والمستوى التنافسي في البطولة.

أول تلك المكاسب تتمثل في لعب كل فريق 4 مباريات داخل القاهرة من أصل 6 مباريات في دور المجموعات بواقع مباراتي ذهاب وإياب للاهلي ومثلهما للزمالك.

ثاني المكاسب للفريقين ستكون بتجنب كل فريق للثاني في الأدوار الإقصائية حتى نصف النهائي، وهو ما يمنح أفضلية للفرق المصرية للوصول نحو النهائي.

الفائدة الثالثة تتعلق بالمشاهدين حيث سيلتقي الأهلي والزمالك في مباراتين بالمجموعة، وهي اللقاءات التي ينتظرها جمهور الفريقين بشغف.