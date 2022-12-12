موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر.

وتنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، اليوم الإثنين، في تمام الواحدة ظهرًا، على أن تكون البداية بإجراء قرعة دور المجموعات للكونفدرالية، وبحلول الثانية ظهرًا تبدأ فعاليات قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال.

قرعة دوري الابطال

وتذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، عن دور المجموعات، عبر شبكة قنوات On Time Sport، التي حصلت على حقوق البث، خاصة أن القرعة سيتم إجراءها داخل أستوديوهات قنوات On Time Sport، وتُبث القرعة أيضًا من خلال قنوات كاف عبر يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

ويسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، أساطير الكرة الإفريقية السابقين، وهم: الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي الأسبق، التونسيان مجدي تراوي وأيمن المثلوثي، الزامبي كريستوفر كاتونجو، بالإضافة إلى اللاعبة المغربية غزلان الشباك.

تصنيف الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا:



التصنيف الأول: الأهلي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، الوداد المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب إفريقي، الزمالك، حوريا كوناكري الغيني، بترو أتليتكو الأنجولي.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، شبيبة القبائل الجزائري، الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فيبرز الأوغندي، الفائز من مباراة فيتا كلوب الكونغولي.

ومن المحتمل أن يقع الأهلي والزمالك جنبًا إلى جنب في مجموعة واحدة بالدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن المارد الأحمر جاء بالتصنيف الأول، بينما تواجد الفارس الأبيض بالتصنيف الثاني.