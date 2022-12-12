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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طاهر أبو زيد : كين لعب ضربة الجزاء الأولى حلوة.. التانية حطها في ميدان الجيزة.. رونالدو ظاهرة لن تتكرر

هاري كين لاعب إنجلترا
هاري كين لاعب إنجلترا

حلل الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق ، أداء المنتخبات في بطولة كأس العالم قطر 2022‪، مؤكدا أن بطولة كأس العالم الحالي تشهد الكثير من الأحداث الهامة. 
 

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وأضاف طاهر ابو زيد، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"هاري كين لعب ضربة الجزاء الأولى حلوة، التانية حطها في ميدان الجيزة". 

 

رونالدو ظاهرة لن تتكرر


وتابع الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، أن :"رونالدو ظاهرة لن تتكرر، ونهايته بالشكل ده مشرفة جدا جدا.. والمدرب ماعرفش يستفيد منه". 

 

هاري كين رونالدو الكابتن طاهر ابو زيد قطر 2022 كأس العالم

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