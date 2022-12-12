ميسي ورونالدو وكين.. طاهر أبوزيد: لن نستطيع فعل ما فعله منتخب المغرب.. وفرنسا الأقوى بالفوز بكأس العالم

ميسي أعظم من لعب كرة ومن رونالدو ومارادونا

كين لعب ضربة الجزاء الأولى حلوة والتانية حطها في ميدان الجيزة

رونالدو ظاهر لن يتكرر

نيمار والبرازيل تعالوا على الكرة



لن نستطيع فعل ما فعله منتخب المغرب

أطلق الكابتن طاهر أبوزيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، عدة تصريحات هامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



تمنى الكابتن طاهر أبوزيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، الفوز لمنتخب الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ببطولة كأس العالم قطر 2022‪.

وقال طاهر ابو زيد، إن :"تمنياتي ميسي ياخد كأس العالم.. الواقع فرنسا أقوى.. أحلامي المغرب".

وأضاف الكابتن طاهر أبوزيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، انه من عشاق اللاعب الدولي ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين، قائلا :"أنا ميساوي، وميسي أعظم من لعب كرة، ومن رونالدو ومارادونا".



حلل الكابتن طاهر أبوزيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق ، أداء المنتخبات في بطولة كأس العالم قطر 2022‪، مؤكدا أن بطولة كأس العالم الحالي تشهد الكثير من الأحداث الهامة.

وأضاف طاهر ابو زيد، أن :"هاري كين لعب ضربة الجزاء الأولى حلوة، التانية حطها في ميدان الجيزة".

وتابع الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، أن :"رونالدو ظاهرة لن تتكرر، ونهايته بالشكل ده مشرفة جدا جدا.. والمدرب ماعرفش يستفيد منه".



كشف الكابتن طاهر أبوزيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، عن أسباب خروج منتخب البرازيل من دور الثمانية ببطولة كأس العالم قطر 2022‪.

وأكد طاهر ابو زيد، أن اللاعب الدولى نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل نيمار ومنتخب البرازيل تعالوا على الكرة، وما احترموش المنافس واستهانوا بالجميع".

رونالدو ظاهرة لن تتكرر



وتابع الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، أن :"رونالدو ظاهرة لن تتكرر، ونهايته بالشكل ده مشرفة جدا جدا.. والمدرب ماعرفش يستفيد منه".

كشف الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق وزير الرياضة الأسبق، توقعه لمنتخب مصر إذا صعد لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وقال طاهر أبو زيد، إن لاعبي منتخب مصر مستواهم جيد، ولكن لن نستطيع فعل ما فعله منتخب المغرب، ولا اي منتخب عربي ولا أفريقي.



وأضاف الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، أن المغرب كان لديه رؤية مبكرة، وكان عارف هو عايز أيه للمستقبل، متابعا أن المغرب بلد مصدر للاعبي كرة القدم لقارة أوروبا في سبعينات القرن الماضي، وجاء وقت جني الثمار.

كنا نتوقع هذا المستوى من منتخب المغرب



وتابع الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، أن كنا نتوقع هذا المستوى من منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.







