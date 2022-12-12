محمد صلاح: إنجاز المغرب في كأس العالم ليس صدفة.. ولا استبعد تتويجه باللقب

قال محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، إن منتخب المغرب غير كل المفاهيم بعد الإنجاز الذي وصل إليه بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإنجاز الذي وصل إليه المغرب، لم يأتِ عن طريق الصدفة، وإنما جاء بعد جهد وتخطيط.

وأشار إلى أن منتخب المغرب يتمتع لاعبيه بحالة رائعة من بر الوالدين، مضيفًا «الناس دي تؤكد حالة الترابط الأسري بين اللاعبين وأسرهم، فضلًا عن ارتباطهم بالله -سبحانه وتعالى-».

وأوضح أن ياسين بونو أفضل حارس في كأس العالم حتى الآن، فضلًا عن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، تم إعداده من فترة لتولي المهمة التي يؤديها بنجاح وعلى أكمل وجه.

واختتم تصريحاته «تتويج المغرب بكأس العالم ليس بعيدًا، ومنتخب فرنسا سيخوض المباراة بخوف وحذر، وحزين على منتخب مصر، الذي كان يمكنه الوصول إلى ما وصل إليه المغرب، لكن بالتخطيط والإدارة».