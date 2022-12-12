الصحة تنشر معلومات مهمة عن جدري القرود وتفجر مفاجأة عن مكان اكتشافه

نشرت وزارة الصحة والسكان ، تقريرا مفصلا عن جدري القرود وطرق انتقاله ومراحل الخطورة والبلد التي نشأ فيها وتاريخه .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المتسبب ل جدري القرود القرود قد يكون قريبا جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجـدري لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال

تاريخ جدري القرود وأسباب تسميته بهذا الاسم

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات

عـام ١٩٥٨، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم مشيرة إلي أن الفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى، وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تـكون قليلة

للغاية، ويتم قياسها بأرقام فردية.



وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أن فيروس جدري القرود غير مشابه لطبيعة فيـروس كورونا، فالأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة، لكن جدري القرود معروف لنا، ولدينا خبراء

متخصصين في التعامل معه.



وقالت الوزارة إن جدري القرود لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، وهو ما يجعلإنه من غير المرجح تحوله لجائحة عالمية مثل كوفيد-19 .



وأردفت الوزارة «يسبب جدري القرود أعراضا تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي».

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.