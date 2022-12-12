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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تقديم خدمة تراخيص المحلات لـ316 نشاطا طبقًا للقانون الجديد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة بعد إقرار القانون الجديد وتفعليه رسميا أمس.

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو لمتابعة بدء  تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال والتيسيرات المقدمة للمواطنين، أن المراكز الـ37 تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحلياتLgs.gov.eg  لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.


ويبدأ التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية اليوم الأحد بكافة محافظات الجمهورية .

القاهرة تراخيص المحلات مركز إصدار تراخيص المحلات النزهة المراكز التكنولوجية

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