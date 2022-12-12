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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد قمر: حققنا فوزا مهما على المصري.. وأحلم بـ نادي المائة.. فيديو

خالد قمر
خالد قمر

قال خالد قمر مهاجم طلائع الجيش، إن الفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي، جاء في توقيت مهم للغاية، خاصة وأنه بعد خسارتين أمام الأهلي والزمالك على الترتيب.

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وأضاف قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه حالفه التوفيق في الهدف الذي أحرزه في شباك المصري البورسعيدي.

وتابع أن المصري البورسعيدي، فريق محترم يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وهو ما جعل لاعبي طلائع الجيش في حالة من القلق حتى بعد تسجيل الهدف الثالث، وعدم الاطمئنان للنتيجة قبل إطلاق صافرة النهاية.

واختتم تصريحاته، بأنه كان يتمنى الاستمرار على أرض الملعب حتى نهاية المباراة، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، خاصة وأنه يطمح في دخول نادي المائة الذي يفصله عنه 25 هدفًا.

خالد قمر طلائع الجيش الأهلى الزمالك المصري البورسعيدي

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