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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنوات مفتوحة لإذاعة قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا

تستعد  الكرة الأفريقية للظهور من جديد وسط أحداث بطولة كأس العالم قطر 2022 ، حيث يجرى الاتحاد الأفريقي قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية اليوم فى القاهرة.

ويشارك في بطولة دورى أبطال أفريقيا من مصر كل من الزمالك والأهلى ، أما بطولة كأس الكونفدرالية فيشارك من مصر كل من بيراميدز وفيوتشر.

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موعد قرعة دورى أبطال أفريقيا اليوم


وتقام اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا التى يشارك فيها فريق الأهلى وفريق الزمالك وكأس الكونفدرالية التى يشارك فيها من مصر بيراميدز وفيوتشر عند الواحدة ظهراً الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دورى رابطة أبطال أفريقيا


ومن المنتظر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس وقناة بى إن سبورتس قرعة بطولتى دورى رابطة أبطال أفريقيا التى يشارك فيها من مصر فريق الزمالك وفريق الأهلى ، وبطولة الكونفدرالية المقرر لها اليوم الإثنين 12 ديسمبر عند الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

تصنيف الأهلى والزمالك قبل قرعة دورى رابطة أبطال أفريقيا


وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تصنيف الفرق الـ16 المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية بحيث يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وكل مجموعة تضم 4 فرق، وجاء تصنيف الفرق فى بطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا كالتالى :

التصنيف الأول : الأهلى المصرى ، الوداد المغربى ، الترجى التونسى ، الرجاء المغربى


التصنيف الثانى : الزمالك المصرى ، صن دوانز الجنوب أفريقي ، جوريا كوناكرى الغينى ، بترواتليتكو الأنجولى


التصنيف الثالث : سيمبا التنزانى ، شباب بلوزداد الجزائرى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، الهلال السودانى


التصنيف الرابع : القطن الكاميرونى ، المريخ السودانى ، فايبرز الأوغندى ، فيتا كلوب الكونغولى.

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هل يلتقي الأهلي والزمالك ؟

 

فرصة لقاء الأهلي والزمالك ووقوعهما في مجموعة واحدة وارد جدا، بسبب وجود الأهلي على رأس مجموعة، والزمالك وصيفًا، قد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25% كتصنيف ثان، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

وإذا لم يلتق الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.

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