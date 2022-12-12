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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ100 ألف جنيه| اركب نوبيرا 2 أوتوماتيك

سيارة دايو نوبيرا
سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001

تنتمي سيارة دايو نوبيرا الي فئة السيارات العائلية الصغيرة، وتم إنتاجها بثلاث فئات منها الهاتشباك، وستيشن واجن، والسيدان، وتم إصدار الجيل الأول باسم دايو نوبيرا 1 إلى عام 1997، وفي عام 2000 خضع الجيل الأول للعديد من التطويرات، ونتج عنه إصدار الأخت الأكبر لسيارة  دايو نوبيرا 1 وهي دايو نوبيرا 2، والتي نالت علي شهرة واسعة لدي المصريين بفضل قوة محركها، وتصميمها الشبابي المميز.

سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001

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مواصفات سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001

تحصل سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 79999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وتحتوي علي بطارية جديدة، وفرش مقاعد جديد، ولا تحتاج السيارة لأي مصاريف.

سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001


زودت مقصورة سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001 بالكثير من التجهيزات والمميزات منها، تحكم من خلال عجلة القيادة، ووسائد هوائية للراكب الامامي والسائق، وتكيف، وكاسيت، وراديو، ونظام صوتي بالابواب الاربعة، وحوامل اكواب امامية مثبتة في التبالوة الامامي، ومساحات تخزين اضافية بالابواب الجانبية، ودرج تخزين اضافي بالتابلوة الامامي، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، ومساحة تخزين صغيرة خلف ناقل الحركة، وزجاج امامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، واضاءة داخلية للقراءه، وأحزمة امام امامية وخلفية، ومقابض ابواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، ويمكن ضبط المرايات كهربائيا .

تظهر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة خلفية، وإضاءة أمامية، وشعار شركة دايو مثبت علي الحقيبة الخلفية، وشبكة أمامية عريضة، وتم وضع شعار شركة دايو علي مقدمة السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود كهربائية، وصداد أمامي وخلفي بالون السيارة، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وإشارات أمامية مشتركة مع الفوانيس الأمامية لتحديد اتجاه السيارة، ومساحات أمامية للزجاج.

سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001

سعر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001

تعرض سيارة  دايو نوبيرا 2 موديل 2001 للبيع بسعر 99 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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