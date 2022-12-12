رفع 580 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار إلى توفيره لكافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع وإزالة 580 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة نفذتها الوحدات المحلية بابوتيج والبداري وصدفا وساحل سليم لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات وذلك بإشراف محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم مؤكداً على استمرار حملات النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم على أن يتم الاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة.

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