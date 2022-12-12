قبل مواجهة المغرب .. 10 معلومات عن مبابي مهاجم منتخب فرنسا

يلتقي منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب نظيره منتخب المغرب بعد غد الأربعاء في نصف النهائي، بملعب البيت ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد المغرب

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيرهمنتخب فرنسا بعد غد الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

وقاد المهاجم الشاب كيليان مبابي منتخب فرنسا الي نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر وسجل العديد من الأهداف الحاسمة .

صدى البلد يستعرض أبرز المعلومات عن مهاجم منتخب فرنسا الشاب كيليان مبابي.

كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب من أب كاميروني وأم جزائريه ويعتبر أحد اللاعبين المهاجرين والذي تسبب في سعادة الملايين من الفرنسيين

يعشق كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب الثلاثي كريستيانو رونالدور وتيري هنري وزين الدين زيدان للعلم وخلال زيارته لنادي ريال مدريد الإسباني التقط صورا مع رونالدو وغرفته متعلق فيها صور رونالدو وكان عمره 14 عاما ويقلد احتفال رونالدو بعد كل هدف يحرزه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

يمارس كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب لعبه التنس ومازال يبدي اهتماما بمباريات التنس من الملعب ويعتبر لاعب التنس السويسري روجر فيدرير هو لاعبه المفضل في هذه اللعب الي جانب كرة السلة ويعتبر من أشد المعجبين بالملك جيمس

يعتبر كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب الفوز بلقب دوري أبطال أورربا هي الأكثر أهمية بالنسبة له من الفوز بجائزه الكرة الذهبي.

حياه كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب ليست عبارة عن كرة القدم فقط بل يخصص جزءا كبيرا جدآ من وقته ليقضيه مع أسرته والتي تغنيه عن قضاء وقته مع أصدقائه.

تعتبر المكرونه بالسلمون هي افضل وجبة للاعب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب لكنه لا يحب مشروب الكوكاكولا حيث يعتبرها هي العدو الأول لأي رياضي في العالم

كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب لا يدخن ولا يتناول المشروبات الكحولية.

كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب ثاني أغلي لاعب في التاريخ بعد نيمار جونيور وسعره تخطي ال200 مليون يورو.

نادي باريس سان جيرمان قام بتوفير 30 الف يورو شهريآ لتأجير طائره خاصه كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب و3 مساعدين شخصيين وسائق وحارس شخصي بالاضافه الي خادم خاص.

تعتبر شركه Nike من أبرز الشركات الراعية المتعاقد معها كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشاب منذ 2006 .