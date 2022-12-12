محافظ بني سويف: مشروع الدعم الفني لـ"التنمية المحلية" يحمل أكثر من بُعد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني، مجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على محافظات الصعيد، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف.

وجاء ذلك بحضور فريق عمل المشروع دكتورة شريفة ماهر مدير مكون نظم عمل الإدارة المحلية، الدكتورة ياسمين بدر مدير مكون السياسات والتشريعات والتطوير المؤسسي ، وشيرين محجوب مسئول إداري المشروع ، والمنسق من المحافظة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ، وفي حضور مديري المتابعة والتخطيط العمراني وتنمية القرية والمتغيرات المكانية ومركز المعلومات والتنمية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمتابعة.

خلال الاجتماع، استعرض مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر ،ملامح، وأهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، موضحاً أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 7 ملايين يورو، في محافظات الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان.

وأضاف أن المشروع يقوم على دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.

من جهته أكد محافظ بني سويف على أهمية المشروعات التي تدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية، مؤكدا على أهمية المشروع الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية الذي يحمل أكثر من بعد، منها أن المشروع يستهدف تحقيق اللامركزية في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك سوف يسرع من وتيرة الأعمال وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويعطي نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل، وأيضا أن المشروع يتعاون في تنفيذه البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة، حيث ذلك يؤكد على نجاح الدولة في الاستفادة من البرامج التنموية الدولية ، وأن الرؤية التنموية مصر 2030 تتسق مع الأهداف التنموية الأممية وأهداف التنمية المستدامة.