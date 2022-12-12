عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: مشروع الدعم الفني لـ"التنمية المحلية" يحمل أكثر من بُعد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني، مجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على محافظات الصعيد، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف.

وجاء ذلك بحضور فريق عمل المشروع دكتورة شريفة ماهر مدير مكون نظم عمل الإدارة المحلية، الدكتورة ياسمين بدر مدير مكون السياسات والتشريعات والتطوير المؤسسي ، وشيرين محجوب مسئول إداري المشروع ، والمنسق من المحافظة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ، وفي حضور مديري المتابعة والتخطيط العمراني وتنمية القرية والمتغيرات المكانية ومركز المعلومات والتنمية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمتابعة.

92 مخالفة في أسبوع.. محافظ بني سويف يناقش نتائج الحملات التموينية على الأسواق

بنى سويف .. مصرع فتاة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي

محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1590 حالة في قافلة لقرية الكُنيسة

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى بني سويف

إصابة 10 أشخاص في حادث طريق "الفيوم" ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

جامعة بني سويف تتقدم 54 مرتبة عن العام الماضي في التصنيف الإسباني Scimago

خلال الاجتماع، استعرض مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر ،ملامح، وأهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، موضحاً أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 7 ملايين يورو، في محافظات الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان.

وأضاف أن المشروع يقوم على دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.

من جهته أكد محافظ بني سويف على أهمية المشروعات التي تدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية، مؤكدا على أهمية المشروع الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية الذي يحمل أكثر من بعد، منها أن المشروع يستهدف تحقيق اللامركزية في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك سوف يسرع من وتيرة الأعمال وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويعطي نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل، وأيضا أن المشروع يتعاون في تنفيذه البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة، حيث ذلك يؤكد على نجاح الدولة في الاستفادة من البرامج التنموية الدولية ، وأن الرؤية التنموية مصر 2030 تتسق مع الأهداف التنموية الأممية وأهداف التنمية المستدامة.

92 مخالفة في أسبوع.. محافظ بني سويف يناقش نتائج الحملات التموينية على الأسواق

بنى سويف .. مصرع فتاة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي

محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1590 حالة في قافلة لقرية الكُنيسة

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى بني سويف

إصابة 10 أشخاص في حادث طريق "الفيوم" ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

الاتحاد الأوروبي بني سويف مركز المعلومات الأمم المتحدة برنامج القطاع الخاص التنمية المحلية محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

مواعيد مباريات الزمالك في مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

الفيروس يتفشى.. الكرملين: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في أوجه القصور والمخالفات بالوحدات الصحية

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

جامعة بني سويف تتقدم 54 مرتبة عن العام الماضي في التصنيف الإسباني Scimago

92 مخالفة في أسبوع.. محافظ بني سويف يناقش نتائج الحملات التموينية على الأسواق

بنى سويف .. مصرع فتاة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي

محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1590 حالة في قافلة لقرية الكُنيسة

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى بني سويف

إصابة 10 أشخاص في حادث طريق "الفيوم" ببني سويف

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة: نجيب محفوظ وضع الأدب المصري والعربي بمكانة عالمية

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

كولدير سبب اندلاع حريق محدود في محكمة شمال الجيزة

تطبخ بالسمن البلدي .. فيديو لسيدة الطعمية في شبرا يشعل مواقع التواصل

النيابة الإدارية: توحيد الكشف الطبى لشغل الوظائف القضائية.. صور

بتكلفة 11 مليار دولار.. مصر تبني أكبر مزرعة رياح في العالم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حشيش وبانجو جملة وقطاعي.. أبوكيان روج لبضاعته عيني عينك| كيف كانت نهايته؟

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

بفستان بليسيه.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيديو

حقيقة اعتناق هالاند للإسلام .. قصة مسجد عشقه لاعب منتخب النرويج|فيديوجراف

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

توقعات بسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة |فيديو

سر المليون جنيه .. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ