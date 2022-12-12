تطبخ بالسمن البلدي .. فيديو لسيدة الطعمية في شبرا يشعل مواقع التواصل

تخرج للعمل من الساعة 3 الفجر يوميا.. تسعى السيدة أم دعاء للرزق بعمل الطعمية والفول وبيعهما في الشارع بمساعدة ابنتها التي تقوم بإعداد الأكل بالسمن البلدي وتشهد إقبال أهل عزبة جربوعة، شارع احمد رمضان، شبرا.



وفي مقطع فيديو شاهده ما يقرب من مليون متابع على موقع فيسبوك خلال ساعات قليلة، تظهر السيدة ام دعاء وهي تبيع الطعمية ويشهد لها الجميع بالطعم الرائع.

طعمية بالسمن البلدي

وتقول السيدة ام دعاء في مقطع الفيديو، انها تبلغ من العمر 62 عاما، وعملت في حمل الأنابيب حتى وفاة زوجها الذي كان يعول الأسرة، ثم اتجهت بعد ذلك لبيع الطعمية ولكن بوصفة بيتي سحرية جعلت الجميع يشهد لها بالجودة.

وتعول السيدة ام دعاء اسرة مكونة من 4 بنات وولدين، لكن ابنتها هي التي تقوم على مساعدتها في مشروعها.



وتضيف ام دعاء انها تحمد الله على نعمه الكثيرة، حيث انها بدأت على ترابيزة صغيرة الى ان وصلت شهرتها الى ارجاء بعيدة مثل عزبة النخل وعبود يأتي منها الزبائن لأكل الطعمية التي تعدها بطريقة خاصة.



وتتابع ام دعاء سردها للقصة قائلة، واجهت سخرية من البعض لاني سيدة، ولكني تعودت على الشغل والتعب رغم طلب اولادي مني الراحة وعدم الخروج للعمل، لكني لو بطلت شغل اتعب.

ابدأ يومي بصلاة الفجر في محل عملي، اطبخ الطعمية والفول والبطاطس وغيرهم، ويستمر العمل يوميا حتى أذان العشاء.

وحصدت السيدة ام دعاء الاف التعليقات المعجبة بأداء السيدة الستينية التي تعمل بجهد منذ أكثر من 50 عاما.