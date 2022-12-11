بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

استطاع منتخب المغرب أن يستحوذ على إعجاب العالم وخاصًة الجمهور العربي، ليس بـ فوزهم فقط وتأهلهم لـ الدور النصف النهائي من كأس العالم المقام في قطر، ولكن بـ تصرفاتهم ولقطاتهم الإنسانية مع أمهاتهم عقب كل مباراة.

بالطبل والمزمار.. تجار الصاغه في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب الشقيق في كأس العالم



ونشرت إحدى الصفحات المختصة في اخبار محافظة الشرقية صور اثارت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مجموعة من العازفين للطبل والمزمار بالزي التقليدي يجوبون شوارع مدينة الزقازيق وخاصة منطقة الصاغة، يعزفون ويلتف حولهم المارة احتفالا بفوز منتخب المغرب على نظيره البرتغالي، والصعود التاريخي الى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية.

وجاء في المنشور المرفق بالصور “ احتفل عدد من تجار الصاغة في مدينة الزقازيق بتأهل منتخب المغرب الشقيق ووصوله للمربع الذهبي في كأس العالم كأول فريق عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة، وفوزه على منتخب البرتغال بالطبل والمزمار والرقص والزغاريد فور انتهاء المباراة.

وبعد فوز المغرب انطلقت صرخات النصر والتصفيق والتهليل واستدعاء فرق الطبل والمزمار وخرج التجار للرقص واعلان فرحتهم لفوز منتخب المغرب، معربين عن فرحتهم وشعروا وكأن المنتخب المصري هو من تأهل، وسادت أجواء من السعادة والفرح في المنطقة”.









تصدر التريند

وتصدر فوز المغرب في مباراتها ضد البرتغال وتأهلها للدور النصف النهائي لـ كأس العالم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر المصريون عن سعادتهم بـ تأهل المغرب على طريقتهم.

انتهت المباراة وأعلن فوز المغرب منذ ساعات قليلة واشتعل "الفيسبوك" بـ منشورات التهنئة والاحتفال من قبل المصريين بـ فوز المنتخب الشقيق، ولا سيما انتشار منشورات"الكوميكس".

وعلق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لاعيبة المغرب مش بعيد تاخد كاس العالم ببركة دعاء امهاتهم وكمية الحب الفي اللقطات معاهم لا توصف".



