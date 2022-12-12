مساندة قانونية ونفسية.. القومى للمرأة يدعم سيدات مصر

يعد مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة هو الذراع الرادع والداعم لنساء مصر طوال الوقت فهو يتلقى الشكاوى عبر الإيميل أوالخط الساخن ومن ثم يتحرك لتقديم المساعدات خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية فيوفر المجلس محامى مجانًا يتابع مع صاحبة الشكوى.

ويقف مكتب الشكاوى مع النساء اللاتى يتعرضن لعنف وقد أعلن المكتب عن تقديم الدعم والمسانده القانونية اللازمة لهؤلاء الفتيات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوي، مع التأكيد على السرية التامه لجميع البيانات والمعلومات التى يتلقاها المكتب من الضحايا .

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس جميع شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر 15115 يوميا من الساعه ال9 صباحا حتي الساعه ال9 مساءً ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، او على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :

[email protected]

وعن ذلك قالت الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة للسيدات والفتيات، ويجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التى تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية ، العنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل.

وناشدت أمل عبد المنعم جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التى تعرضن لها ، حتى ينال المجرم عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والسيدات، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن.