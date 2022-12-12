عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مساندة قانونية ونفسية.. القومى للمرأة يدعم سيدات مصر

صدى البلد

يعد مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة هو الذراع الرادع والداعم لنساء مصر طوال الوقت فهو يتلقى الشكاوى  عبر الإيميل أوالخط الساخن ومن ثم يتحرك لتقديم المساعدات خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية فيوفر المجلس محامى مجانًا يتابع مع صاحبة الشكوى.

ويقف مكتب الشكاوى مع النساء اللاتى يتعرضن لعنف وقد أعلن المكتب عن تقديم الدعم والمسانده القانونية اللازمة  لهؤلاء الفتيات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوي، مع التأكيد على السرية التامه لجميع البيانات والمعلومات  التى يتلقاها المكتب من الضحايا  .

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس جميع شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر 15115  يوميا من الساعه ال9 صباحا حتي الساعه ال9 مساءً ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، او على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :

[email protected]

 

 وعن ذلك قالت الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة  للسيدات والفتيات، ويجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التى تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية ، العنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل. 

وناشدت أمل عبد المنعم جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التى تعرضن لها ، حتى ينال  المجرم عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والسيدات، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

مواعيد مباريات الزمالك في مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

الفيروس يتفشى.. الكرملين: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة: نجيب محفوظ وضع الأدب المصري والعربي بمكانة عالمية

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

كولدير سبب اندلاع حريق محدود في محكمة شمال الجيزة

تطبخ بالسمن البلدي .. فيديو لسيدة الطعمية في شبرا يشعل مواقع التواصل

النيابة الإدارية: توحيد الكشف الطبى لشغل الوظائف القضائية.. صور

بتكلفة 11 مليار دولار.. مصر تبني أكبر مزرعة رياح في العالم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حشيش وبانجو جملة وقطاعي.. أبوكيان روج لبضاعته عيني عينك| كيف كانت نهايته؟

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

بفستان بليسيه.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيديو

حقيقة اعتناق هالاند للإسلام .. قصة مسجد عشقه لاعب منتخب النرويج|فيديوجراف

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

توقعات بسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة |فيديو

سر المليون جنيه .. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ