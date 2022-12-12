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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلغاء هدف لباسم مرسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي وفيوتشر

صدى البلد

انتهي الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي وفيوتشر بالتعادل سلبياً ،في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وألغي حكم مباراة هدفاً لصالح الإسماعيلي فى الدقيقة 6 عن طريق باسم مرسي بداعي التسلل.

ونفذت ركلة حرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من عمر الوحش وصلت إلى ياو أنور يسار منطقة الجزاء فقابلها برأسية أبعدها جنش إلى ركلة ركنية في الدقيقة 14.

وباغت عبدالكبير الوادي لاعب فريق فيوتشر، لاعبي وسط ودفاع الإسماعيلي لينفرد بالمرمى  ولكنه سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة في الدقيقة 21 .

ومرر عبد الكبير الوادي لاعب فريق فيوتشر كرة سحرية وضعت الحاج باري في إنفراد تام بالمرمى ولكنه تأخر في تسديد الكرة فتداخل معه محمد هاشم فمرت الكرة دون خطورة في الدقيقة 46.

 

 

 

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