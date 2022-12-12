بعد فوزها بـ"نجيب محفوظ للرواية"|فاطمة قنديل: أمس أخذت أعظم جائزة في الوجود

كتبت الشاعرة والروائية فاطمة قنديل الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022، على صفحتها الشخصية فيسبوك “أنا امبارح أخدت أعظم جائزة في الوجود.. الجايزة اللي لو عشت أعمار فوق عمري مش حاقدر أوفيها حقها.. محبتكم اللي فاضت على قلبي يا اصدقائي”.

وكانت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد أعلنت أمس في احتفال أقيم بحرم الجامعة بميدان التحرير عن فوز الكاتبة فاطمة قنديل/ بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022 عن روايتها "أقفاص فارغة ".

فاطمة قنديل.. مسيرة عطاء

فاطمة قنديل شاعرة وأكاديمية مصرية، أستاذ مساعد للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية، كلية الآداب – جامعة حلوان. ولدت في السويس 1958، وحصلت على الماجستير عن أطروحتها "التناص في شعر السبعينيات"، وحصلت على الدكتوراه عن أطروحتها "عن شعرية الكتابة النثرية لجبران خليل جبران"، شاركت في تحرير مجلة "فصول للنقد الأدبي"، صدر لها شعر : "عشان نقدر نعيش" أشعار بالعامية المصرية 1984، "حظر تجول" أشعار بالعامية المصرية 1987، "صمت قطنة مبتلة" دار شرقيات 1995، "أسئلة معلقة كالذبائح" دارالنهضة العربية 2008، "بيتي له بابان" دار العين 2017، فضلاً عن العديد من الدراسات والترجمات والمقالات الأدبية.

وقد شاركت فى تحرير مجلة "فصول للنقد الأدبى"، وصدر لها: "عشان نقدر نعيش" أشعار بالعامية المصرية 1984، "حظر تجول" أشعاربالعامية المصرية 1987، "صمت قطنة مبتلة" دار شرقيات 1995، "أسئلة معلقة كالذبائح" دار النهضة العربية 2008، "بيتي له بابان" دارالعين 2017، فضلاً عن العديد من الدراسات والترجمات والمقالات الأدبية.