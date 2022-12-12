ألف مبروك حبيبي.. خالد سليم يهنئ حسين الجسمي بعقد قرانه

هنأ الفنان خالد سليم، المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه اليوم.

وكتب خالد سليم، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك حبيبي، ربنا يسعدكم ويبارك لكم، ويبعد عنكم كل شر".

ونشر ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتى حسين الجسمى، فيديو لعقد قران الفنان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر حسين الجسمى فى الفيديو الذى نشره صديقه وهو يحتفل وسط أصدقائه والمقربين.

وعلق صديقه على الفيديو قائلا: “أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.