برلماني: جهاز حماية المستهلك يملك صلاحية ضبط الأسعار ومنع الغلاء

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن جهاز حماية المستهلك تأسس في 2006 ، ومن المفترض أن هذا الجهاز يمتلك صلاحيات تمكنه من ضبط الأسواق ومنع الغلاء، والتأكد من توافر السلع واحتياجات المواطنين.



وتابع "ملك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن جهاز حماية المستهلك لا يقوم بدوره بكل أسف، معقبًا: "جهاز حماية المستهلك غير مفعل ، ولم يشعر المواطن بدور هذا الجهاز، مجلس النواب أصدر قانون حماية المستهلك، ولا نرى مفعول لهذا القانون في حماية المستهلك والأسواق من المحتكرين" .



ولفت إلى ان هناك تجار وطنيين يشاركون في ضبط الأسواق بالتعاون مع أجهزة الدولة، ولكن هناك حفنة ليست قليلة من التجار التي تستغل الأزمات على حساب المواطن، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين وتفعيل دور الاجهزة الوطنية الموجودة ، لان الدولة المصرية جزء لا يتجزأ من الأزمة العالمية.

