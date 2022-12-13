حصاد 2022.. أفضل وأغلى موبايلات بمواصفات أسطورية 

تعد الهواتف الذكية من الفئة الرائدة حلم الكثيرين من المستخدمين، حيث تحتوى هذه الهواتف على عدد كبير ومتميز من المواصفات والإمكانات الفريدة في الأداء والشاشة والكاميرا والبطارية وتقدم أفضل التقنيات وأحدثها، الأمر الذي يجعلها هدفا من الكثيرين رغم أسعارها المرتفعة.

وتتنافس أكبر شركتان للهواتف الذكية وهما آبل وسامسونج على أفضل هواتف الفئة الرائدة ونعرض فيما يلي سعر ومواصفات أفضل هواتف رائدة هي الأفضل في 2022 :

هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max

ويبدأ من سعر 50 ألف و 500 جنيه مصري، لأصغر نسخة علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر



وجاء هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، مع معدل تحديث متغير من 1 هرتز حتي 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية Always-On، و4 كاميرات خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويعمل iPhone 14 Pro Max، بمعالج آبل الأحدث A16 Bionic،مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل آبل الجديد iOS 16، مع دعم شريحة الاتصال المدمجة eSim، وهي عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح لك تنشيط باقة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، بالإضافة إلى دعم الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، حيث سيتصل الجهاز في غصون 15 ثانية لإرسال الرسائل عبر القمر الصناعي إذا تواجد الجهاز في أماكان تفتقر إلى تغطية شبكات التجوال.

هاتف آيفون iPhone 14 Pro

ويبدأ من سعر 45 ألف و 500 جنيه مصري، لأصغر نسخة علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر



ويحتوي هاتف iPhone 14 Pro على معظم ميزات ومواصفات iPhone 14 Pro Max مع عدد من الاختلافات البسيطة منها بطارية سعة 3200 مللى أمبير، مع كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

ويبدأ من سعر 44 ألف جنيه مصري، نسخة 256 جيجابايت ، علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر



ويحتوى هاتف آيفون IPhone 13 Pro Max على شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr تدعم معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، و3 كاميرات خلفية محسنة بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

ويعمل IPhone 13 Pro Max بمعالج سداسى النواة قوى وسريع من نوع Apple A15 Bionic والذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بمع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و السعة الأكبر في تاريخ الهواتف الذكية 1 تيرابايت.

هاتف آيفون iPhone 13 Pro

ويبدأ من سعر 39 ألف جنيه مصري، لأصغر نسخة علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر

يأتي هاتف آيفون iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بسرعة تحديث 012 هيرتز في الثانية، مع نفس كاميرات ومعالج وأداء هاتف IPhone 13 Pro Max.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

ويبدأ من سعر 33 ألف جنيه مصري، لأصغر نسخة علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر

ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، مع القلم الذكي S Pen بمستشعرات أذكى.



ويعمل Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Plus

ويبدأ من سعر 29 ألف جنيه مصري، لأصغر نسخة علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر



ويضم هاتف سامسونج Galaxy S22 Plus شاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2x يبلغ قياسها 6.6 بوصة، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز، وحماية + Gorilla Glass Victus ، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل، مع تصنيف IP68 المقاوم للماء ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويعمل Galaxy S22 Plus بمعالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 حسب الدولة، وبطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، وواى فاى Wi-Fi 6E ، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.