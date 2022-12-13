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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها: استمتع بكل لحظة بحياتك

صدى البلد

وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة لجمهورها عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت نوال الزغبي : استمتع بكل لحظة بحياتك … لان ما منعرف بكرا شو مخبيلنا.

نوال الزغبي توجه رسالة لمتابعيها على انستجرام

عايز تسيبني.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة عبر تويتر


من جانب آخر، خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

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