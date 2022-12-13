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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة اغتيال.. إصابة نائب حاكم إقليم خيرسون بعد تفجير سيارته

نائب رئيس اقليم خيرسون
نائب رئيس اقليم خيرسون

أعلنت الإدارة الإقليمية في خيرسون، عن أن فيتالي بوليوك، النائب الأول لرئيس الإقليم، أصيب في محاولة اغتيال، الاثنين، عندما انفجرت سيارته، ما أسفر عن مقتل مدني.

وقالت الإدارة في خيرسون: إنه “تم ارتكاب عمل إرهابي في مدينة سكادوفسك عندما انفجرت قنبلة في سيارة، وأصيب النائب الأول لرئيس الإدارة فيتالي بوليوك بجروح طفيفة، ولا يوجد تهديد لحياته وصحته الآن”.

وأضافت إدارة إقليم خيرسون، أن مدنيًا قتل في الهجوم الإرهابي.

وحدد القائم بأعمال حاكم خيرسون ، فلاديمير سالدو ، أن السيارة مملوكة لبوليوك.

وكتب سالدو على تيليجرام 'الآن يحقق ضباط إنفاذ القانون في الحادث، ويتخذون إجراءات فعالة، وسيتم العثور على الأشخاص المتورطين في الجريمة ومعاقبتهم إلى أقصى حد بموجب قانون زمن الحرب'.

وقال حاكم خيرسون إن أقارب وأصدقاء القتيل سيحصلون على الدعم المعنوي والمالي.

وفي نوفمبر، توفي نائب رئيس إدارة خيرسون كيريل ستريموسوف في حادث سيارة في المنطقة.

وصوتت منطقة خيرسون في استفتاء في سبتمبر لتصبح جزءًا من روسيا. 

وعقدت استفتاءات الانضمام أيضا في منطقة زابوريزهزهيا ، فضلا عن جمهوريات الشعب دونيتسك ولوهانسك. تم قبول المناطق الأربع رسميًا بموجب الولاية القضائية الروسية في أكتوبر. 

وتقوم كييف بتدريب مجموعات التخريب وتجنيد السكان الموالين لأوكرانيا في المناطق لتبادل المعلومات حول تحركات القوات الروسية ، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للنقل واغتيال المسؤولين الموالين لروسيا.

القوات الروسية روسيا الهجوم الإرهابي زمن الحرب محاولة اغتيال دونيتسك ولوهانسك زابوريزهزهيا حاكم خيرسون

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