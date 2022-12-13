نجم الزمالك السابق: منتخب المغرب أمامه فرصة تاريخية في مباراة فرنسا بالمونديال

أكد أحمد صالح نجم فريق نادي الزمالك السابق أن منتخب المغرب أمامه فرصة قوية وتاريخية في مباراة منتخب فرنسا في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر.

وقال أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "منتخب المغرب صنع التاريخ في بطولة كأس العالم بالفوز على منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم".

وتابع: "منتخب المغرب يستطيع كتابة تاريخ بأحرف من نور في حال الفوز على فرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم والتأهل للمباراة النهائية".