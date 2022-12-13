إصابة 13 شخصا في انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي بالشرقية

أصيب 13 شخصا، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب أتوبيس بطريق " مصر - إسماعيلية " دائرة محافظة الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى السلام وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى السلام كل من " شيماء.خ.م" 35 سنة، و " بسنت.م.ر" 19 سنة، و" سهير.ح.ب" 36 سنة، "سعد الدين.إ.ه" 33 سنة، و " شادية.ع.س" 40 سنة، و " محمود،ف.ال" 35 سنة، مقيم العبور، و" إيمان.ن.ع" 21 سنة، و " نسمة.ع.م" 22 سنة، و " ياسمين.م.ا" 33 سنة، " وفاء.ال.س" 34 سنة، جميعهم مصاب بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد و "وليد.ال.ع" 37 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، و" خالد.ا.ر" 40 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و" منى.م.عثمان" 37 سنة، مصابة باشتباه كسر فى الحوض، وسحجات بالجسم، جميعهم مقيم مدينة السلام.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم أثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس26 راكب بالطريق الأوسطى " القاهرة - إسماعيلية' دائرة محافظة الشرقية وتم نقلهم جميعا لمستشفى السلام، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.