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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي غير العادة.. إبراهيموفيتش: سفيان أمرابط لاعب رائع.. والمغرب منتخب ممتع

صدى البلد

أشاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان، بسفيان أمرابط نجم منتخب المغرب بعدما تألق في كأس العالم "قطر 2022".

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وقال إبراهيموفيتش، حول اللاعبين الذين يثيرون إعجابه في الكالتشيو، عبر تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "كفاراتسخيليا يقدم أداء جيدا".

وتابع: "كما أنني أحب اللاعب المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا، إنه قوي جدا، لقد تفاجأت بمستوى اللاعبين".

وأضاف: "كل شيء ممكن حدوثه، كرة القدم تعلمنا ذلك، تحدث أشياء لم تكن تتوقعها أبدًا.. انظروا إلى ما يقدمه المغرب في كأس العالم.. إنهم منتخب قوي وأمرابط رائع".

واختتم: "لياو لاعب مميز، إنه لا يعرف حتى الآن مدى قوته، لقد أخبرته بأن يبقى في ميلان، إنه سعيد هنا".

ونجح المنتخب المغربي في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، عقب التغلب على إسبانيا والبرتغال في ثمن وربع النهائي على الترتيب.

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