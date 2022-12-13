ربي يسعد قلبك ويحفظك.. شيريهان تهنئ حسين الجسمي على عقد قرانه

حرصت الفنانة شيريهان على تهنئة الفنان حسين الجسمي، بمناسبة عقد قرانه، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت شيريهان في تويتة لها: “يليق بك وعليك رضاء وتوفيق وكرم وبركة الله رب العالمين.. ربي يسعد قلبك ويحفظك وأهل بيتك وأسرتك وبلدك وشعبك الكريم.. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير".

ونشر الفنان حسين الجسمى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه.

وقال حسين الجسمى: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

ونشر ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتى حسين الجسمى، فيديو لعقد قران الفنان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر حسين الجسمى فى الفيديو الذى نشره صديقه وهو يحتفل وسط أصدقائه والمقربين.

وعلق صديقه على الفيديو قائلا: “أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.