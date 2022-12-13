انتعاش مؤشرات البورصات العربية اليوم.. مصر والسعودية في المقدمة والارتفاع يستثنى الكويت والبحرين

ارتفعت مؤشرات البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2022، ما عدا بورصة الكويت وبورصة البحرين.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2022.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.1 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 8ر944 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 3.3 مليارات جنيه.



سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء على ارتفاع 187.95 نقطة ليقفل عند مستوى 10221.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق لوكالة الأنباء السعودية 534 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.



مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الثلاثاء 12-12-2022 عند مستوى 1,852.40 نقطة منخفضا بنحو 1.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق.

وانخفض مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 0.93 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و190 ألفاً و750 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 318 ألفاً و207 دنانير بحرينية.

انخفاض بورصة الكويت



تراجع مؤشر بورصة الكويت العام اليوم 26.7 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7384 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم تداول 137 مليون سهم عبر 7367 صفقة نقدية بقيمة 2ر46 مليون دينار كويتي.



مؤشر بورصة الخرطوم يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مرتفعاً 71264.894 نقطة.

وانخفض حجم التداول من 1,646,998 جنيهاً إلى 669,086 جنيهاً مقارنة بتداول أمس.



وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 3,468 ورقة مالية إلى 134,025 ورقة مالية.



مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا

ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" 21.6 نقطة بنسبة 0.44 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4877.27 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول 32.7% بقيمة 5 ملايين و465 ألفًا و376 ريالًا عُمانيًّا، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و117 ألفًا و475 ريالًا عُمانيًّا.



البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.47%، عند مستوى 2512.53 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2828 صفقة.



بورصة تونس تغلق على ارتفاع

ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.62 %، ليصل عند 8118.49 نقطة.

بلغ حجم الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.

