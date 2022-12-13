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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تشتغل في بيرو.. 7 قتلي واحتجاجات ضد الرئيسة الجديدة |تفاصيل

الاحتجاجات في بيرو
الاحتجاجات في بيرو

‏ليس هناك ما يشير إلى أن الأزمة السياسية في بيرو سيتم حلها بسهولة في أي وقت قريب، حيث قتل‏‏ سبعة أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات ضد رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي ‏‏أدت اليمين الدستورية‏‏ كرئيسة الأسبوع الماضي بعد أن أطاح الكونجرس بسلفها بيدرو كاستيلو، وفقا لأكسيوس.

‏ويطالب بعض المحتجين بولوارتي بالاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية جديدة على الفور، ويريد الكثيرون أيضا إجراء إصلاحات انتخابية لأنهم يشعرون أن النظام السياسي ليس تمثيليا بالكامل.‏

توتر سياسي في بيرو

‏وفي محاولة لاسترضاء المحتجين أمس، قالت بولوارتي إنها ستتفاوض مع الكونجرس لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل 2024، قبل عامين من التصويت المقرر.‏

‏وتواجه بولوارتي معركة شاقة للبقاء في منصب الرئيس ويرجع ذلك جزئيا إلى أن السنوات الست الماضية تميزت بدوران حكومي مستمر.‏

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ومن جانبها، قالت الخبيرة السياسية باولا تافارا بينيدا لأكسيوس: "‏لعب كل من‏‏ الاستياء العام من المشرعين‏‏ والرئيس، وكذلك العلاقات المتوترة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، دورا في عدم الاستقرار السياسي في بيرو".

وتابعت: "حتى لو دعت البلاد إلى انتخابات مبكرة لعام 2024، فمن المرجح أن تستمر الاحتجاجات لأن المتظاهرين لا يريدون الانتظار كل هذا الوقت. 

وأشارت بينيدا إلى أن بدون إصلاحات، لن يتم حل الاحتكاكات الطويلة الأمد بين الفروع أيضا، كما تجادل.‏

حق الكونجرس في إعفاء الرئيس

ومنذ أوائل التسعينات، تم إعطاء الكونجرس في بيرو حق التصويت أو سحب الثقة من الرؤساء عندما يعتبرونهم يعانون من "العجز الأخلاقي"، وهو مصطلح غامض.‏

‏وهذا يمنح المشرعين سلطة تقديرية للدعوة إلى تصويت "شاغر" على غرار المساءلة التي أجروها سبع مرات منذ عام 2017.

و‏يتمتع رؤساء بيرو بسلطة منفصلة لحل الكونجرس عندما تفشل اثنتان من حكوماتهم في النجاة من تصويت بحجب الثقة، وقد حاول ثلاثة رؤساء - بمن فيهم كاستيلو - استخدام هذه السلطة.‏

كما قالت تافارا بينيدا، إن الأحزاب السياسية في الوقت الحاضر بعيدة جدا عن الناس، وبالكاد تمرر القوانين وسط أصواتها الشاغرة ، وليس للمخاوف الأكثر إلحاحا.

‏وتضيف: "ثم تكرس السلطة التنفيذية جهودها للبقاء على قيد الحياة ضد الوظائف الشاغرة لدرجة أنها تركت من خلال البرامج والسياسات على جانب الطريق الرئيسية لفترة ما بعد الوباء هذه".‏

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أزمة الإطاحة بكاستيلو

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم انتخاب الرؤساء في بيرو لمدة خمس سنوات، و‏لكن على مدى السنوات الست الماضية، كان لبيرو سبعة رؤساء، بما في ذلك بولارتي. 

وقد استقال بعضهم تحت الضغط، وأطاح الكونجرس بآخرين، وواجه العديد منهم إجراءات جنائية بعد تركهم السلطة.‏

ولا يزال الرئيس السابق كاستيلو، الذي يواجه تهما جنائية بالتمرد، رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وتنتهي صلاحية مذكرة التوقيف يوم الأربعاء لكن يمكن أن يتم تمديدها.‏

‏وقبل الإقالة، كان كاستيلو يواجه بالفعل لائحة اتهام بالفساد بزعم قيادته مخطط رشوة مقابل العقود العامة، ومن المرجح أن تمضي هذه القضية قدما الآن بعد أن فقد حصانته السياسية،‏‏ كما يقول المحللون‏‏. 

و‏على الرغم من إقالته، تلقى كاستيلو دعما من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا والمكسيك، التي قال رئيسها، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء إن بلاده ستظل تعترف بكاستيو كرئيس بدلا من بولوارتي.‏

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