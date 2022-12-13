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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: استعدادات لمزيد من المحادثات بين بوتين ونظيره الصيني

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج يحافظان على إبقاء الاتصالات منتظمة بين البلدين .. مُشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية حول إجراء المزيد من المباحثات بينهما.

وأكد بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين يحافظان على انتظام الاتصالات بينهما، مٌضيفًا أن موسكو وبكين تستعدان لعقد مزيد من المحادثات بين البلدين، لكن لم يتحدد بعد موعد هذه المحادثات. 

يُشار إلى أن وسائل إعلام روسية نقلت عن مصدر دبلوماسي أن الرئيسين الروسي والصيني سيجريان مباحثات قبل العام الجديد، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتواصلا عبر تقنية الفيديو.

يُذكر أن السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي أكد، في وقت سابق، أن موسكو وبكين تربطهما شراكة قوية .. مُشيرًا إلى أنهما الشريكان الاستراتيجيان الأكثر موثوقية لبعضهما البعض.

كما أشار إلى أن الشراكة الصينية الروسية أصبحت بالفعل نموذجًا للعلاقات بين القوى الكبرى اليوم، مؤكدًا أن التآزر الاقتصادي بين موسكو وبكين قوي للغاية.
 

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