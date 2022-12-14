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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط ضغوط متزايدة للحد منها.. سوناك يتعهد بإنهاء الطلبات المتراكمة لطالبي اللجوء

سوناك
سوناك

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإنهاء الطلبات المتراكمة لطالبي اللجوء، معلنًا عن إجراءات جديدة تهدف للحد من أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال سوناك ــ الذي يواجه ضغوطا متزايدة للحد من الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة ــ إنه يعتزم أيضا الدفع بمشروع قانون جديد أوائل العام المقبل، لضمان عدم تمكن الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني من البقاء في البلاد.

وأشارإلى أنه أضاف مئات الموظفين لتولي معالجة طلبات اللجوء وتصفية الطلبات المتراكمة التي تقدر بأكثر من 143000 طلب معلق، بحلول نهاية العام المقبل.

وأكد سونان أن أطقم العمل الإضافية سوف تركز أيضا على الإبعاد السريع للمهاجرين الألبان ممن وصلوا عبر القناة بأعداد متزايدة.

ووصل أكثر من 10 آلاف ألباني عن طريق القناة لطلب اللجوء هذا العام، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي العدد القياسي الذي غامر بالقيام بالرحلة الخطرة عبر الممر المائي المزدحم على متن قوارب صغيرة ووصلوا إلى المملكة المتحدة، والبالغ أربعة وأربعين ألف شخص.

وفي عام 2020 لم تتجاوز أعداد طالبي اللجوء الألبان الذين وصلوا إلى بريطانيا عدة عشرات.

بدورهم، قال مسؤولون بريطانيون إن الزيادة الكبيرة في أعداد طالبي اللجوء، قد يكون مرجعها تزايد العمل المنظم الذي يقوم به مجرمون الألبان ينشطون في شمال فرنسا.

وأصر سوناك وآخرون على أن ألبانيا "بلد آمن بالأساس" وأن معظم طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها لا أساس لها من الصحة.

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