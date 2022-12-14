"حواس" يعبر عن سعادته بحصوله على وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان

أعرب زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سعادته بحصوله على وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان، معلقًا "لم أكن أتوقع أن يعرفني الشعب الياباني أنا معرفش عرفوني هناك ازاي". ليعقب شريف عامر "زاهي حواس أنت علامة مسجلة".

وأضاف "حواس" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء: "كنت المفروض أسافر اليابان واحصل على الوسام من الإمبراطور ولكن ظروف كورونا منعتني".

وفي سياق آخر أشار إلى أن وزارتي الخارجية والسياحة قامت بعمل دعاية للسياحة على أعلى مستوى في ستوكهولم، موضحًا أنه قام بإلقاء محاضر له هناك.

وتابع "الملك متتبع أخباري ولكن نتيجة لوجود حفلة نوبل حالت دون حضوره محاضرتي، وأول زيارة لستوكهولوم كانت في عام 1999 وألقيت محاضرة في القصر الملكي".