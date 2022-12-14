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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على رأسها مصر|الجزائر تسعى للتعاون في صناعة الدواء مع بعض الدول العربية والأفريقية

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسئولي الصناعة الدوائية في بلاده إلى التوجه نحو السوق الخارجية، وربط جسور التعاون مع البلدان العربية والأفريقية، على غرار مصر، الأردن، تونس، موريتانيا والسنغال.
جاء ذلك على هامش افتتاحه، اليوم، للنسخة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.
وأضاف الرئيس الجزائري أن بلاده تسعى إلى تغطية احتياج السوق المحلية من الأدوية بنسبة تتراوح بين 40 و50% والوصول إلى صناعة دوائية تحمي السيادة في مجال الصحة.
وأوضح أن الصناعة الدوائية في بلاده لم يتخط إنتاجها في وقت مضى 4 % من احتياج السوق المحلية للأدوية، مشيرًا إلى أن العمل جار الآن لإعادة إحياء هذه الصناعة.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن بلاده منخرطة في مسعى القضاء على الأوبئة في أفريقيا.

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