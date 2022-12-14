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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر بالزيادات الجديدة | تفاصيل

صدى البلد

مواعيد صرف معاشات تكافل و كرامة ينتظرها المستحقين فى كل شهر ، حيث تبدأ غدا الخميس صرف معاشات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ ، من خلال منافذ الصراف الالية وفروع بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد ، وذلك متضمنة الزيادة الجديدة

مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة فى منتصف كل شهر،  يصرف  المستحقين لبرنامج الدعم النقدى معاشات تكافل وكرامة عن   شهر ديسمبر غدا  الخميس من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت ميزة .

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى لعملية بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ للمستحقين البالغ عددهم  5 ملايين أسرة لتيسير صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022، وذلك بدءًا من الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 من خلال كارت ميزة

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023،  واستبدالها بكارت ميزة  و أن تغييرالبطاقة إلى كارت  ميزة  لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات لاستلام بطاقة ميزة، وتسليم البطاقة القديمة.


قيمة معاشات تكافل وكرامة الجديدة

وأكدت التضامن أن برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، مشيرة إلى أنه يتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، لافتة إلى أنه يتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

موانع صرف تكافل وكرامة

 وأشارت إلى أن موانع صرف تكافل وكرامة تتمثل في أن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة، مرتبط بشروط أبرزها، عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، وإجراء 3 زيارات على الأقل  للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال أقل من 6 سنوات ووزنهم وإعطائهم مختلف التطعيمات

إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم


قررت وزارة التضامن الاجتماعى، وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة بداية من شهر يناير ٢٠٢٣ .

و تهيب وزارة التضامن الاجتماعى،  بالأسر المستحقة معاشات تكافل و كرامة بتسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم الشهرية  بدءًا من شهر يناير 2023 حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة .
 
ووجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"  القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وأوضحت الوزارة انه يشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة.

كما تهيب وزارة التضامن الاجتماعى  بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".

وقالت  نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الأسر المستفيدة المستحقين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتهم المالية في يوم ١٥ من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف فى المواعيد المقررة للصرف من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام الكارت .

وكانت قد انتظمت عمليات الصرف للمستحقين من برنامج تكافل وكرامة طوال الشهور الماضية كما تم تسليم كافة المواطنين الكروت الخاصة بهم “ ميزة ” بدل البطاقات الزرقاء القديمة والتى انتهت عمليات التعامل معها .


كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة؟ 
 

يبحث الكثير من الأسر  والمواطنين عن كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة، يبحث عنه الكثير من المواطنين خاصة من ليس لديهم دخل منتظم ، كما يتسأل الكثير عن المستحقين للدعم الحكومى وكيفية استخراج معاش تكافل وكرامة والاوراق المطلوبة لذلك .

نستعرض فى السطور التالية كيفية الحصول على معلش تكافل وكرامة وما الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على المعاش .


الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، كالاتيى:-


- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر

- صور إيصالات استهلاك كهرباء 

-شهادة كشف طبي  رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة .

- صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة

 


من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة؟

- أن يكون الأفراد اللمستفدين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو أبعد من ذلك.

شروط الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة

- أن يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.

- أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

- عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو اكثر ملكيه عقار أو من اكثر بخلاف السكن.

- ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.

- عدم امتلاك سيارة.

- ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

ويتم من خلال مديرية التضامن التابع لها المتقدم إجراء البحث الميدانى للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة  .

 

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